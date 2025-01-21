التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تشارك في قمة المليار بدبي - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تشارك في قمة المليار بدبي - أخبار كلمتك

الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 0.07% - أخبار كلمتك

البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 0.07% - أخبار كلمتك

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025 - أخبار كلمتك

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025 - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الجونة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

شاهد، مباراة برشلونة وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

شاهد، مباراة برشلونة وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين - أخبار كلمتك

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عيد ميلاد ياسمين صبري، دخلت الفن من بوابة الإعلام وأصبحت أيقونة للموضة والجمال (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عيد ميلاد ياسمين صبري، دخلت الفن من بوابة الإعلام وأصبحت أيقونة للموضة والجمال (صور) - أخبار كلمتك

عيد ميلاد ياسمين صبري، دخلت الفن من بوابة الإعلام وأصبحت أيقونة للموضة والجمال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:45 مساءً - تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم 21 يناير بعيد ميلادها، وياسمين هي واحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد في عالم الفن بمصر والوطن العربي، ولقد ولدت ياسمين في الإسكندرية في 21 يناير عام 1988، ورغم مسيرتها الفنية القصيرة نسبيًا إلا أنها استطاعت أن تكون من الوجوه الأكثر شهرة بين أجيال الفنانات الشابات.

نشأت ياسمين في أسرة كان الوالد فيها يعمل طبيبًا، ووالدتها كانت تعمل مهندسة ديكور، بينما كان جدها قبطانًا بحريًا، تخرجت ياسمين في كلية الإعلام، قسم الصحافة والعلاقات العامة، وكان حلمها الأول أن تصبح مذيعة على شاشة التليفزيون.

dd3518466a.jpg

دخول عالم الفن من بوابة الإعلام والإعلان

عملت ياسمين في بداياتها كمراسلة في قناة الحياة، ولكنها كانت تجد صعوبة في تحقيق حلمها بسبب عدم وجود أي أقارب لها في القاهرة ولا صلات مهنية لها في مجال الإعلام، لذا قررت محاولة الوصول لحلمها من بوابة أخرى وهي المشاركة في مسابقة "ميس إيجيبت"، إلا أن المسابقة تم إلغاؤها لعدم وجود ممولين. 

لكن سرعان ما تلقت اتصالًا من إحدى الشركات العاملة في الإعلانات، التي عرضت عليها المشاركة كـ"موديل"، وهو العرض الذي كانت ترفضه في البداية، ورغم ترددها، إلا أنها قبلته في الأخير وبدأت العمل في مجال الإعلانات.  

6c83523a68.jpg

“خطوات الشيطان”.. اقتراب ياسمين لحلم التمثيل

تغيرت حياة ياسمين تمامًا عندما التقت بمساعدة مخرج، التي رشحتها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز مسعود، كان هذا الدور نقطة تحول كبيرة في مسيرتها، حيث قامت بدور رشا، الفتاة التي تحمل العديد من الأبعاد النفسية، وأظهرت من خلاله قدرات تمثيلية متميزة.  

d42fb90cc2.jpg

جبل الحلال.. خطوة أولى في مشوار ياسين صبري نحو الشهرة

 ثم جاء مسلسل "جبل الحلال"، حيث حضرت  ياسمين صبري جلسات اختيار ممثلين للمسلسل وقابلت المخرج عادل أديب، الذي ارتجلت أمامه مشاهد من دورها في برنامج خطوات الشيطان، وتم قبولها وشاركت في العمل مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز حيث قدمت شخصية صافي.

ثم قدمت في مسلسل طريقي عام 2015 شخصية نادية برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي كانت بطلة هذا العمل، ونالت شخصية ياسمين في المسلسل استحسان الجمهور والنقاد، ونجحت في دخول قلوب الجمهور بلا استئذان بفضل طلتها المميزة وروحها الخفيفة.

ef610d3eae.jpg

شاركت بعد ذلك في عدة أعمال درامية وسينمائية متنوعة، مثل مسلسل شطرنج ومسلسل الأسطورة ومسلسل الحصان الأسود، وشاركت مع محمد إمام في فيلم جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور كما شاركت مع محمد رمضان في فيلم الديزل.

ياسمين صبري والبطولات المطلقة

نجحت ياسمين صبري بعد سنوات قليلة من انطلاقها في عالم الفن في تقديم البطولات المطلقة في عالم الدراما وكانت البداية من خلال مسلسل حكايتي عام 2019، وبعدها بعام قدمت مسلسل فرصة ثانية مع أحمد مجدي، ومسلسل رحيل في رمضان الماضي، وستشارك في ماراثون رمضان الدرامي المقبل بمسلسل ضل حيطة.

102.webp

ياسمين صبري أيقونة الجمال والموضة

وبعيدًا عن أدوارها الفنية، تتمتع ياسمين صبري بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الملايين من الجمهور الذين يحرصون على متابعة كل جديد يتعلق بحياتها الشخصية والمهنية، وتتميز ياسمين ب"استايلها" الجذاب، ومظهرها الأنيق، واهتمامها الكبير بالرياضة والعناية بالجسم، مما جعلها أيقونة للجمال والصحة والموضة في أعين جمهورها. 

1522edcd9c.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ماجد المصري يروج لـ «إش إش» |صورة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق