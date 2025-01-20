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مشاهير العرب - ارتدى ملابس هندية.. قصة مقلب رامز جلال في حفل جوي أوورد «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ارتدى ملابس هندية.. قصة مقلب رامز جلال في حفل جوي أوورد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ارتدى ملابس هندية.. قصة مقلب رامز جلال في حفل جوي أوورد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:56 صباحاً - تصدر الفنان رامز جلال، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تنكر في دور موسيقي هندي، خلال حفل Joy Awards.

قصة مقلب رامز جلال الهندي في حفل جوي أوورد

وظهر رامز جلال، على المسرح خلال حفل جوي أوورد، متخفيا لتقديم جائزة أفضل شخصية فنية موسيقية، وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندية، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

حفل joy awards

مهرجان joy awards، حدث سعودي يحتفى بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، من تقديم الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية في «موسم الرياض».

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبد العزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة «شاهد»، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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