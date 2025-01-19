سلوى عثمان: أنتهي من تصوير"حكيم باشا" خلال ساعات وأنتظر استئناف "حياة أو موت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:05 مساءً - اقتربت الفنانة سلوى عثمان من الانتهاء من تصوير مشاهدها كاملة في مسلسل “حكيم باشا” بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت سلوى عثمان لـ كلمتك: يتبقى لي يوم واحد فقط وأنتهي من تصوير مشاهدي، لكن فريق العمل كاملا لم ينته بعد من تصوير الحلقات كاملة.

في جهة أخرى تنتظر سلوى عثمان استئناف تصوير مسلسل “حياة أو موت” والذي يشارك أيضا في موسم دراما رمضان، لكن التصوير متوقف منذ فترة.

وتتواجد الفنانة سلوى عثمان في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسلات: حكيم باشا، وسيد الناس، وحياة أو موت.

مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

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