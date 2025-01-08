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مسلسل جودر 2 يدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في رمضان - أخبار كلمتك

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مسلسل جودر 2 يدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في رمضان - أخبار كلمتك

مسلسل جودر 2 يدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:20 مساءً - بدأ المخرج إسلام خيري عمليات المونتاج والميكساج للجزء الثاني من مسلسل  جودر، الذي يقوم ببطولته الفنان  ياسر جلال.

انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، وبدأت العمليات الفنية الخاصة بالمونتاج والجرافيكس، نظرًا لاعتماد مشاهد المسلسل بشكل كبير على الإبهار البصري.

 

والمفترض أن ينتهى إسلام خيري من المسلسل بشكل كامل قبل إنطلاق سباق دراما رمضان، ليكون جودر هو العمل الدرامي الثاني الجاهز للعرض كليًا قبل حلول الشهر الكريم بعد مسلسل “إش إش” الذي أصبح حاليًا جاهزًا للعرض أيضا.

 

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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