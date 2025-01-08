الثقافة تكرم أسماء الفنانين الراحلين في 2024، والمنتجون الأربعة بالمقدمة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:25 مساءً - كرمت وزارة الثقافة المصرية أسماء الفنانين الراحلين على مدار أشهر عام 2024؛ ضمن فعاليات احتفالية وزارة الثقافة المصرية المقامة حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

تكريم أسماء الراحلين باحتفالية يوم الثقافة

وتم تكريم أسماء النجوم الراحلين وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:

صلاح السعدني وتسلم التكريم نجله أحمد السعدني، الفنان مصطفى فهمي، الفنان حسن يوسف، شيرين سيف النصر، السيناريست بشير الديك، الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الدكتور عبد الوهاب حافظ، الناقدة سيزا كاظم، الدكتور فتحي أبو عينه، المسرحي عبد الغني، الفنان التشكيلي حازم المستكاوي، الفنان التشكيلي مصطفى الفقي، الفنان التشكيلي حلمي التوني، التشكيلي جمال خليفة، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، المحلن حلمي بكر.

كما تم تكريم اسم الفنانة شريفة ماهر، الفنانة ناهد رشدي، والدكتور محسن الطويل، الفنان تامر ضيائى.

كما تم تكريم اسم المخرج الراحل أحمد الشاعر، وتكريم اسم المطرب الكبير أحمد عدوية.

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