زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

العربية: حماس تجند مقاتلين جدد في غزة - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

كيف تشترك بخدمة الموبايل البنكي من ماكينات الصراف الالي في بنك مصر؟ - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - هل يستمر ارتفاع سعر الذهب في 2025؟ وما هو آخر تحديث له؟ - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

فنان يمني يدعو للاحتشاد في ميدان السبعين - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

المسوري يثير الجدل ويرد على مفتي عمان - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - احتفلت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، بعقد قرانهما في أحد فنادق القاهرة، بحضور الأصدقاء والأسرة. 

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي 

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

72ca173dc8.jpg

وكانت مطربة الأوبرا مي فاروق قد نفت شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر.

61e078dcd5.jpg

 
وقالت مي فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: "أنا ومحمد في نفس السن بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

99572db303.jpg

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية التي يستحقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق