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نيكول سابا تحتفل بقدوم العام الجديد - أخبار كلمتك

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نيكول سابا تحتفل بقدوم العام الجديد - أخبار كلمتك

نيكول سابا تحتفل بقدوم العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بقدوم العام الجديد 2025.

 

ونشرت نيكول سابا صورا لها عبر حسابها على منصة إكس وكتبت: ثق بسحر البدايات الجديدة.. سنة سعيدة على الجميع.

 

وتشارك نيكول سابا في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

مسلسل وتقابل حبيب

 

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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