موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 44 ، ينتظر عشاق مسلسل وتر حساس عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44 التي ستكشف الكثير عن الأحداث المتصاعدة في المسلسل وخلالها قد يتم الكشف عن هوية الشخص الذي مسح تسجيل عبد الرحمن من على هاتف سلمى “صبا مبارك” والتي تبريء ليلى من تهمة خيانة زوجها.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44

ومن المقرر عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44 اليوم الأربعاء وذلك على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44 على قنوات ON فإنها سيتم عرضها اليوم الأربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44 على قناة ON دراما، فإنها ستعرض في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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