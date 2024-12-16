وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، احتفالية إعلان وزارة الثقافة -ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري- برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في ببينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمرة السادسة على التوالي، والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة 2025، وهو، lntelligens. Natural.artificial. collective وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، كما افتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، وذلك بقاعة صلاح طاهر.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "تأتي هذه الفعاليات ضمن حرص وزارة الثقافة على دعم الإبداع المعماري المصري والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، في ظل جهود وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتقديم منصة مهمة للمعماريين المصريين لعرض إبداعاتهم على الساحة العالمية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر في المجالات الفنية العالمية، والسعي لإظهار الهوية المصرية في كل المحافل الدولية، وتقديم أفكار معمارية تواكب التطورات العالمية".

وأكد وزير الثقافة أن المسابقة هذا العام تأتي في توقيت مهم يعكس التوجهات المستقبلية في تصميم المدن واستدامتها، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في مجال العمارة.

ووجه وزير الثقافة، الشكر، لجميع المعماريين المشاركين، ولجنة التحكيم على الدور البناء في اختيار المشروع الفائز، كما أشاد بالمستوى التنظيمي والإبداعي المتميز لمعرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الإبداع المصري، ومدى تفرد مواهبه.

كما حرص وزير الثقافة على تسليم جائزة المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة الدورة 19، والتى جاءت كالتالي: جائزة المركز الأول ذهبت إلى: مهندس صلاح الدين حسن ذكري رئيس الفريق - مهندس إبراهيم زكريا يونس- مهندس عماد فكري فؤاد.

الجائزة الثانية: المهندس مصطفى علي كمال سالم.

الجائزة الثالثة: مهندس عبد الرحمن محمود بدوي رئيس الفريق- مهندس محمد نعمان قطري- مهندس تقى حسن علي- عمر محمد إمام- أحمد مكي محمد جميل- مروة يحيى زبير- عبد الله خالد فتحي- سندس أحمد ماهر- آية أيمن عبد الحميد- علياء أحمد جمال الدين- نور سامح ناجي.

كما حرص وزير الثقافة على منح شهادة تقدير لمشروع كلًا من: دينا عدلي محمود نسيم- رئيس الفريق- سارة مصطفى البطوطي- أيمن مختار نجيب- فاطمة طارق هميسة- آلاء محمد رجائي- نورهان عوض حنفي.

واختتم الحفل بتكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "إن مصر بعراقتها وتاريخها وحاضرها وقوتها البشرية، جديرة بالمشاركة في المحافل الدولية بما يليق باسمها الخالد، ولأن بينالي فينيسيا الدولي للعمارة، هو حدث دولي مهم، يجذب أنظار العالم، فإن اختيار مشروع يمثل مصر يُعد هدفًا نسعى إليه في كل دورة، حتى نعكس وجه مصر الحضاري، وفي الدورة التاسعة عشرة من البينالي، سعى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بإجراء مسابقة بين المعماريين المصريين، لاختيار أفضل المشروعات، من حيث الفكر والابتكار والتجديد، خاصة وأن البينالي يشهد تنافسًا كبيرًا بين الأجنحة المشاركة فيه من شتى أنحاء العالم".

وأضاف أبو سعدة: "يدور موضوع البينالي هذا العام حول الهندسة المعمارية التكيفية التي تستجيب للتغيرات المناخية الاجتماعية والتكنولوجية القادرة على التكيف مع بيئات متغيرة وهي مفردات تعد تحديًا جديدًا يواجه العالم في مختلف المجالات ومن بينها العمارة، التي يجب أن تسعى لتطويعها لخدمتها والاستفادة من معطياتها لتصبح عاملًا جديدًا من عوامل التحديث والابتكار، ولمصر مكانة خاصة في بينالي فينيسيا للعمارة، حيث تمتلك جناحًا يعد الجناح العربي والإفريقي الوحيد بين الأجنحة التي تمتلكها أهم الدول، حيث يتوافد إلى الجناح في كل دورة المهتمون بالعمارة من متخصصين ونقاد، وزائرين، ويشهد اهتمامًا عالميًا كبيرًا، وقد حقق الجناح المصري عبر الدورات السابقة نجاحًا ملموسًا في جذب الأنظار إليه، بعدما نجحنا في اختيار مشروعات لائقة بهذا الحدث الدولي المهم".

ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاهتمامه ودعمه لإقامة هذه المسابقة، باعتبارها نافذة تطل على العالم من خلال رؤية معمارية مصرية تتجاوز حدود المحلية وتفتح آفاق الخيال أمام الاحتكاك بالتجارب الدولية.

كما تضمن الحفل عرضًا لفيلم عن المشروع الفائز بالجائزة الأولى والممثل لمصر بالجناح المصري لبينالي فينيسيا للعمارة في دورته ال 19 لعام 2025.

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