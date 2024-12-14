أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو) - أخبار كلمتك

أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات في 2024 في مصر، الصيني يكسب - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات في 2024 في مصر، الصيني يكسب - أخبار كلمتك

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشان استهداف الحوثيين لهذا الدولة - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشان استهداف الحوثيين لهذا الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشرة خير.. تفاصيل أعمال صفاء أبو السعود الفنية في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشرة خير.. تفاصيل أعمال صفاء أبو السعود الفنية في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا - أخبار كلمتك

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حجاج عبد العظيم: محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي بيضحكني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حجاج عبد العظيم: محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي بيضحكني - أخبار كلمتك

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا فريد شوقي تكشف روتين يومها أثناء العمل: مش باكل غير تمر.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن هناك روح من الحب والتعاون تسود بين فريق عمل العرض المسرحي "مش روميو وجولييت"، ويسود جو من المرح والتفاهم بين جميع الأفراد في الفريق.

وأضافت رانيا فريد شوقي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أننا نحن أسرة واحدة في "مش روميو وجولييت" ونحب بعضنا البعض"، مقدمة شكرها لكل الحضور على تعليقاتهم الجميلة.

وأضافت فريد شوقي أن الفريق يبذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح العرض، مشيرة إلى أن الجمهور يقدّر هذه النوعية من العروض المسرحية المميزة.

وتابعت: «أنها لا تأخذ أي أكل أثناء العمل سواء عدد قليل من التمر، لافتة إلى أنها تكرس وقتها للتركيز وتقديم أفضل مستوى على خشبة المسرح».

وأوضحت أن "مش روميو وجولييت" ليس موجهًا لسن معين، بل يستقطب جميع الأعمار ويستهدف جمهورًا واسعًا، معبرة عن سعادتها بالغناء مع علي الحجار.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق