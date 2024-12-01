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نور محمود: حنان مطاوع وش الخير عليا - أخبار كلمتك

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نور محمود: حنان مطاوع وش الخير عليا - أخبار كلمتك

نور محمود: حنان مطاوع وش الخير عليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - وصف الفنان نور محمود زميلته الفنانة حنان مطاوع بأنها “وش الخير” عليه مهنيا وإنسانيا.

ونشر فيديو عبر حسابه على انستجرام من كواليس أحدث أعماله “صفحة بيضاء” الذي يشارك فيه برفقة حنان، وقال عنها: “وش الخير عليا في شغلي تحديدا بعد أمل حياتي وكابول ووعود سخية فأنا ربنا كتبلي إني أرجع تاني لوش الخير ونشتغل سوا تاني.. ادعولنا”، في إشارة منه لحنان مطاوع.

وقالت حنان “أنا مبسوطة أوي إن أنا مع نور”، ورد نور “مبسوط ومتشرف.. حاجة حلوة أنا بشتغل مع حاجة حلوة".

 

وأرفق نور بالفيديو تعليقا مفاده “أنا وحنة وش الخير.. كواليس مسلسل صفحة بيضاء.. انتاج أروما - المتحدة.. تأليف الأستاذ حاتم حافظ إخراج الأستاذ أحمد حسن.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”.

صورة حنان مطاوع من كواليس صفحة بيضاء     

 وكانت الفنانة حنان مطاوع قد نشرت من قبل عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام صورة لشخصيتها بمسلسلها الجديد “صفحة بيضا”.

وعلقت حنان مطاوع قائلة: “صفحة بيضا.. ضي”.

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 بينما نشر المؤلف حاتم حافظ صورتين من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضا عبر حسابه على تطبيق انستجرام تكشف أجواء التصوير.

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مسلسل صفحة بيضا

وتواصل الفنان حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صفحة بيضا" بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم عرض العمل أواخر العام الجاري.

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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