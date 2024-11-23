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بسمة بوسيل تنعى الملحن محمد رحيم.. وتعلق: "قيمة كبيرة فى مصر والوطن العربي" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - نعت النجمة بسمة بوسيل، الملحن محمد رحيم، واصفة إياه بأنه "قيمة كبيرة" في مصر والوطن العربي، وكشفت النجمة عن ذكرياتها الأولى مع الراحل، معبرة عن صدمتها لرحيله المفاجئ.

وأبدت بسمة بوسيل على صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” عبر خاصية الاستورى، حزنها على الملحن، مؤكدة أنها كانت قد زارته مؤخرًا لاستعادة أغنية قديمة له، ولم تكن تعلم أنها ستكون آخر مرة تراه فيها، وكتبت قائلة: "مش عارفة ليه الناس الطيبين دائما بيروحوا مننا، الراجل ده قيمة كبيرة أوي في مصر والوطن العربي، عمري ما انسى لما قابلته أول ما جيت مصر".

 

“كان ملاك بجد”

واستكملت: "كان عامل لي أغنية اسمها يوم عيد ميلادي، رُحت له من أسبوع علشان آخدها منه تانى بعد 14 سنة، واتفقنا على حاجات كان نفسي أغنيها.. مش مصدقة إني كنت بودعه، وأن 3 ساعات دول، وكل الكلام اللي قالهولي كان آخر حاجة هسمعها منه، في الجنة يا محمد، ربنا يرحمك يا طيب.. والنبي ادعوا كتير أوي الراجل ده.. كان ملاك بجد".

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفي منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم آمين".

 محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، أصدر بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري ألبوم “عودوني” سنة 1998 من خلال أغنية “وغلاوتك”. وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة، وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير "حبيبي ولا على باله”، حيث كان لم يتم الـ 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم: عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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