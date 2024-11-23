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مشاهير العرب - أحمد زاهر ينعى محمد رحيم برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد زاهر ينعى محمد رحيم برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد زاهر ينعى محمد رحيم برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:51 صباحاً - ونعى الفنان أحمد زاهر، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 45 عامً، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية.

ونشر زاهر صورة أرشيفية جمعته بالراحل محمد رحيم بأحد المناسبات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وودعه برسالة مؤثرة وكتب: "لا لا مش قادر أصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحبي وأخويا الملحن محمد رحيم في ذمة الله خبر مفجع بجد مش قادر، أصدق لا حول ولا قوة إلا بالله، هتوحشني يا صاحبي يا جدع يا أصيل بس متعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة مع السلامة يا صاحبي".

يذكر أن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد و"الليالي" لنوال الزغبي و"آه يا ليل" و"يا ليل" لهشام عباس و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب و"منازل" و"60 دقيقة" لأصالة و"ياللي زعلان مني" لمحمد حماقي و"يانا يانا" لتامر حسني و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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