مشاهير العرب - أحمد زاهر ينعى محمد رحيم برسالة مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:51 صباحاً - ونعى الفنان أحمد زاهر، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 45 عامً، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية.

ونشر زاهر صورة أرشيفية جمعته بالراحل محمد رحيم بأحد المناسبات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وودعه برسالة مؤثرة وكتب: "لا لا مش قادر أصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحبي وأخويا الملحن محمد رحيم في ذمة الله خبر مفجع بجد مش قادر، أصدق لا حول ولا قوة إلا بالله، هتوحشني يا صاحبي يا جدع يا أصيل بس متعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة مع السلامة يا صاحبي".

يذكر أن محمد رحيم من مواليد ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "وغلاوتك" و"لو عشقاني" لعمرو دياب و"أنا لو قلت" لمحمد فؤاد و"الليالي" لنوال الزغبي و"آه يا ليل" و"يا ليل" لهشام عباس و"صبري قليل" و"أنا في الغرام" و"مشاعر" لشيرين عبد الوهاب و"منازل" و"60 دقيقة" لأصالة و"ياللي زعلان مني" لمحمد حماقي و"يانا يانا" لتامر حسني و"يا حمام" و"قلبي مايشبهنيش" لمحمد منير.