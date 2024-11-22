كندة علوش تكشف عن لقطات مضيئة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أشادت الفنانة كندة علوش، بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أبرزت دعما للسينما والقضية الفلسطينية.

أفلام المسافة صفر

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “سعيدة بالتنوع الموجود بمهرجان القاهرة السينمائي وأفضل ما أعجبني أفلام المسافة صفر ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والتي تعبر عن الألم والأمل واللحظات الإنسانية التي تحمل زخما كبيرا في قطاع غزة”.

الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37 فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.



فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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