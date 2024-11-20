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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة» يوجه رسالة لأبطال العمل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة» يوجه رسالة لأبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة» يوجه رسالة لأبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - أشاد تامر جوزيف، مدير تصوير مسلسل «نقطة سودة»، بأداء أبطال العمل، وأدوارهم التي يقدمونها ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل الذي تصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته.

وقال جوزيف، في بيان صحفي: «كل أبطال نقطة سودة، نجوم، فالفنان أحمد فهمي، إنسان فوق الخيال وكنت في الأول بعرف أنه مطرب وممثل كويس ولكن لما اتعاملت معاه، عرفت قد إيه إنه فنان حقيقي وراجل بيخاف على شغله وزمايله وعلى كل حاجة بالعمل وهو اكتشاف بالنسبالي».

مسلسل نقطة سودة

وأضاف: «الفنان أحمد مجدي أعرفه من زمان جدا، واشتغلت مع والده المخرج مجدي أحمد علي، واتعرفت عليه وقتها، وأحمد ممثل دارس إخراج أيضا فتخيل ده ممكن يديك قد إيه في التمثيل».

وتابع: «سارة سلامة وناهد السباعي ممثلتين من نوع خاص ورغم أن سارة كانت محصورة في الأدوار بسبب جمالها قدرت تثبت في المسلسل ده قد أيه هي ممثلة حقيقية ورائعة».

مسلسل نقطة سودة

وأشار إلى أن «ناهد السباعي رغم الظروف اللي مرت بيها من مرض والدتها ودخولها المستشفى ثم وفاتها كل ده وهي بتصور المسلسل ده، قد ايه هي فنانة عظيمة انها قدرت تحافظ على تركيزها وادائها انها توصل بالنتيجة دي».

وأكد مدير تصوير«نقطة سودة»، أنه «بالنسبة للفنانة وفاء عامر فهي أسطورة، أما الفنان الكبير أحمد بدير فمدرسة تمثيل لوحده، وطبعا منساش الفنانة القديرة سماح أنور اللي عاملة دور عظمة بحضورها الجذاب».

وأختتم: «وكمان النجوم الشباب، هدى الإتربي وشاهيستا سعد وأسما سليمان ومازن جمال ومؤمن نور، كلهم عاملين أدوارهم كما ينبغي أن يكون، ومقدمين أداء كبير ومشرف».

مسلسل «نقطة سودة»، بطولة: أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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