حفل جديد لفرقة "راحة الأرواح" في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:29 مساءً - تعقد بمركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة تقدمها فرقة "راحة الأرواح" بقيادة المنشد "أسامة علام" في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتتنوع فقرات الأمسية بين تقديم مختارات من الأناشيد والتواشيح الدينية منها " نور النبي"، "ماشي بنور الله"، موشح "أتاني زماني"، أنشودة "أيها المشتاق لا تنم"، "في هوى خير العباد" وغيرها من الأناشيد التي اشتهرت بها الفرقة.

فرقة راحة الأرواح

تأسست فرقة راحة الأرواح عام ٢٠٢٠ وتتكون من مجموعة من المنشدين والمنشدات من محافظة البحيرة بهدف نشر التراث والقيم الروحية والسلام، كما تنشد الفرقة تقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب ومديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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