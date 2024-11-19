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حفل جديد لفرقة "راحة الأرواح" في قبة الغوري - أخبار كلمتك

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حفل جديد لفرقة "راحة الأرواح" في قبة الغوري - أخبار كلمتك

حفل جديد لفرقة "راحة الأرواح" في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:29 مساءً - تعقد بمركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة تقدمها فرقة "راحة الأرواح" بقيادة المنشد "أسامة علام" في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 21  نوفمبر الجاري.

وتتنوع فقرات الأمسية بين تقديم مختارات من الأناشيد والتواشيح الدينية منها " نور النبي"، "ماشي بنور الله"، موشح "أتاني زماني"، أنشودة "أيها المشتاق لا تنم"، "في هوى خير العباد" وغيرها من الأناشيد التي اشتهرت بها الفرقة.

فرقة راحة الأرواح

تأسست فرقة راحة الأرواح عام ٢٠٢٠ وتتكون من مجموعة من المنشدين والمنشدات من محافظة البحيرة بهدف نشر التراث والقيم الروحية والسلام، كما تنشد الفرقة تقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب ومديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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