مشاهير العرب - بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي.. معلومات عن جايدا منصور ‏ويوسف عمر بطلي «مين يصدق»‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - فيلم مين يصدق.. شارك فيلم «مين يصدق»، بطولة الفنانين الشابين جايدا منصور ويوسف عمر، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، والذي من المقرر عرضه يوم 27 نوفمبر، في دور العرض السينمائية.

وتساءل العديد من عشاق السينما، على محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن هوية بطلي «مين يصدق»، جايدا منصور ويوسف عمر، لا سيما أن العمل يعد أولى تجاربهما المطلقة.

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن جايدا منصور ويوسف عمر، بطلي فيلم «مين يصدق»، للمخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي.

أبرز المعلومات عن جايدا منصور

-جايدا منصور تبلغ من العمر 25 عامًا وهي من مواليد محافظة الإسكندرية.

-درست بكلية اللغة والاتصال بالأكاديمية العربية بالإسكندرية ثم أكملت دراستها في كلية الميردى ديو عام 2021.

-تعمل جايدا في فرقة ارتجالية القاهرة وهي أعرق فرقة لمسرح الارتجال في مصر.

-تقدم عدة عروض سكتشات مسرحية بقالب كوميدي مع عدد من المواهب الشابة.

- تعمل مدربة تمثيل وتنمية مواهب الأطفال لعدة مراكز.

- تعد وجه إعلاني للعديد من الماركات المحلية في مصر في مجال الملابس الأزياء والموضة.

-شاركت مؤخرًا في مسلسل «تيتا زوزو» بطولة إسعاد يونس وكان أول ظهور لها في مسلسل «ليه لأ 3 بطولة نيللي كريم.

أبرز المعلومات عن يوسف عمر

-والدته الفنانة لبنى ونس.

-درس التمثيل بعد معهد الفنون المسرحية وهو في سن الـ17 عاما.

-أحب التمثيل بسبب والدته وعمل في المسرح وهو طفل.

-شارك في مسلسل «ليه لأ 3.

-شقيقته اليوتيوبر آية شعيب.

-تعرض لحادث في أحد الإعلانات لكنه نجا منه.

-درس التمثيل وهو في سن الـ17 عاما في معهد الفنون المسرحية.

-شارك رمضان الماضي في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبو ضيف و«لحظة غضب» بطولة صبا مبارك،

-ومن أهم اعماله فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر و«الحريفة» بطولة نور النبوي وكذلك مسلسل «الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف.

أحداث فيلم مين يصدق

فيلم «مين يصدق» فكرة زينة عبد الباقي، ومصطفي عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي، ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

قصة فيلم «مين يصدق»

تدور أحداث الفيلم حول «نادين» التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى «باسم»، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.