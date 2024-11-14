حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية، محاضرة في الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - نظمت نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة،، محاضرة بعنوان "حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية" أدار المحاضرة، الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة".

محاضرة حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية

وتحدث بالمحاضرة اللواء أركان حرب الدكتور حافظ محمود حسن، الذى بدأ حديثه باستعراض بعض الأقوال للعديد من المؤرخين مثل “سيمونيدس المؤرخ اليونانى الذى قال حين هزمت اليونان أسبرطة هزمناهم ليس حين غزوناهم، وهزمناهم حين أنسيناهم حضارتهم تاريخهم وعيهم، ومقولة هنري كيسنجر أى تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء، ومقولة روبرت ماكنمارا الأمن هو التنمية، وبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة، ومقولة دايفيد كاميرون الشهيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان”.

ثم تحدث عن تعريف ومفهوم محدد للأمن القومي العربي أو المصري وذكر مقولة أمین هويدى “الأمن القومي هو الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية”.

وقال: تم الترويج لتعريف الأمن القومي العربي بأنه الأساطير الرسمية للتلاعب بوعي الشعوب.

وتحدث عن حروب الجيل الأول "الحرب" التقليدية" (1648-1860) قائلا أن حروب الجيل الأول تزامنت مع إحتلال أغلب الدول العربية عقب المواجهات بين الدول الاستعمارية والدولة العثمانية، وحروب الجيل الثانى حروب "العصابات" (1860 - 1918 ) وتدور حروب الجيل الثاني بين جيشين نظامي تقليدي - مجموعات مقاتلة ذات هدف واحد صغيرة العدد نسبيا وظهرت فى فترات زمنية متقاربة خلال الحرب العالمية الأولى ويرجع الفضل لدولة فرنسا، فى ابتكار ذلك الجيل من الحروب.

وتابع: وهناك حروب الجيل الثالث المناورة" (1918 - 1945 ) وظهر هذا الجيل من الحروب خلال الحرب العالمية الثانية تحديدا، وذلك مع قيام الألمان بتطبيق نمط الحرب الخاطفة، وقد ساهم في ظهورها عاملان أساسيان هما التطور التكنولوجي، تطور نظم الاتصالات وصولًا إلى وضع يسهل السيطرة عليها، تدور هذه الحرب في شتى المجالات، السياسية - الإجتماعية الإعلامية - الثقافية - الأقتصادية - العسكرية - الأمنية. من خلال نشر الفوضى وشن حروب نفسية تخاطب العقول والقلوب تدار هذه الحروب تحت الستار خلف الكواليس وتعرف بأنها حرب بالوكالة، ويتطابق الطرح السابق مع ما حدث في العراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية (عصر) الصراعات المفتوحة).

وأردف: وهناك حروب الجيل الرابع الحروب اللاتماثلية، 1989، وهي تلك الحروب التي تستخدم أسلوب حرب العصابات الفاعل الرئيسي فيها التنظيمات والجماعات والأفراد تخاض بأدوات وإستراتيجيات غير تقليدية تصطدم فيها المجموعات غير النظامية مستخدمة لإستراتيجية الهدم من داخل الدولة والدفع بها نحو التآكل البطيء والإنهيار والتفتت.

ثم تحدث عن حروب الجيل الخامس حروب جرائم نظم المعلومات هي معركة التصورات والمعلومات، حروب ثقافية وأخلاقية تعمل للتشويه وتزييف تصور الجماهير لإعطاء نظرة مشوهة عن العالم والسياسة، وأظهر هذا المصطلح جرائم نظم المعلومات فى الغرب منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وهذا المصطلح لم يتم تداوله فى مصر ولم يبرز بشكل واضح إلا خلال السنوات التي تلت قيام الثورة، وهي الأخطر والأسرع في التدمير، وهى آليات التلاعب لتقبل الواقع بصورة تتعارض مع المصالح وبطرق موجهة.

وذكر بعض من صور حرب الجيل الخامس على مصر، فعلى سبيل المثال كلمة " "Mummy أو "مومياء" في اللغة الإنجليزية منذ ما يزيد على (4) قرون إذ تم استعمالها للمرة الأولى عام 1615.

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