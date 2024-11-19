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مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - يعرض اليوم الثلاثاء، النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 140 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا بسينما فوكس مول مصر 4، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

فيلم القاهرة 30

فيلم القاهرة 30 روائي تدور أحداثه حول محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا. لكن العروس هي عشيقة قاسم بك، الذي سيزورها مرة في الأسبوع.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

مهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قد اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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