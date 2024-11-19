مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - يعرض اليوم الثلاثاء، النسخة المرممة من فيلم «القاهرة 30 ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 140 دقيقة، في تمام الساعة 4 عصرا بسينما فوكس مول مصر 4، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

فيلم القاهرة 30 روائي تدور أحداثه حول محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا. لكن العروس هي عشيقة قاسم بك، الذي سيزورها مرة في الأسبوع.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

يشار إلى أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قد اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».