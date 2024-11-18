مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. هدى المفتي بـ «البشكير» في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - هدى المفتي.. شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها على السوشيال ميديا صور من استعداداتها لحضور العرض الخاص لـ مسلسل «موعد مع الماضي» الذي أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت هدى المفتي خلال مجموعة الصور التي شاركتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي ترتدي «البشكير».

وخطفت إطلالة الفنانة هدى المفتي على ريد كاربت «موعد مع الماضي» الذي انطلقت فعالياته أمس ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، أنظار الحضور، كما أنها شهدت تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتتصدر التريند خلال الساعات الماضية.

وكانت تألقت المفتي على ريد كاربت «موعد مع الماضي» بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصيرة جدا باللون الأسود.

مشاركة 194 فيلمًا في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

آخر أعمال هدى المفتي

وكان مسلسل مطعم الحبايب آخر أعمال هدى المفتي، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه ضمن مسلسلات الأوف سيزون عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب، من بطولة أحمد مالك و هدى المفتي، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، وانتصار، وإسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

ويرفض صبحي، العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في «مطعم الحبايب» ويكون فريق عمل خاص.