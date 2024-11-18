تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - كاميرون دياز، طرحت شبكة نتفليكس، التريلر الرسمي لفيلم "Back in Action"، والذي يعد أول فيلم لكاميرون دياز منذ 10 سنوات، من الانقطاع عن التمثيل.

فيلم "Back in Action"، سيُعرض بتاريخ 17 يناير على منصة نتفليكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيث جوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ سيث جوردن، وبريندان أوبراين، ومن بطولة جيمي فوكس، وكاميرون دياز.

عودة كاميرون دياز للتمثيل

يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن عودة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز من الاعتزال، بعد ١٠ سنوات، من إعلانها عن اعتزالها التمثيل بسبب رغبتها في التفرغ لتربية أبناءها، وعدم رغبتها في تركهم لساعات طويلة بسبب ظروف تصوير الأعمال الفنية.

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour ديدي يواجه دعوى قضائية بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ 10 سنوات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.