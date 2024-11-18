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تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action - أخبار كلمتك

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تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action - أخبار كلمتك

تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:46 مساءً - كاميرون دياز، طرحت شبكة نتفليكس، التريلر الرسمي لفيلم "Back in Action"، والذي يعد أول فيلم لكاميرون دياز منذ 10 سنوات، من الانقطاع عن التمثيل.

فيلم "Back in Action"،  سيُعرض بتاريخ 17 يناير على منصة نتفليكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيث جوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ سيث جوردن، وبريندان أوبراين، ومن بطولة جيمي فوكس، وكاميرون دياز.

عودة كاميرون دياز للتمثيل

يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن عودة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز من الاعتزال، بعد ١٠ سنوات، من إعلانها عن اعتزالها التمثيل بسبب رغبتها في التفرغ لتربية أبناءها، وعدم رغبتها في تركهم لساعات طويلة بسبب ظروف تصوير الأعمال الفنية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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