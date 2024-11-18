مشاهير العرب - قريبا.. «الثقافة» تنظم ندوة بعنوان «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ندوة تتناول «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة»، ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في فتح أبواب النقاش والتفاعل الجاد لإذكاء الوعي وتعزيز هويتنا الثقافية.

ومن المقرر أن تقام ندوة «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» يوم 20 نوفمبر بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة 6 مساء، وذلك تحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وقيادة الفنان إيهاب فهمي.