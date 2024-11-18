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مشاهير العرب - قريبا.. «الثقافة» تنظم ندوة بعنوان «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قريبا.. «الثقافة» تنظم ندوة بعنوان «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا.. «الثقافة» تنظم ندوة بعنوان «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ندوة تتناول «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة»، ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في فتح أبواب النقاش والتفاعل الجاد لإذكاء الوعي وتعزيز هويتنا الثقافية.

ومن المقرر أن تقام ندوة «النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة» يوم 20 نوفمبر بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة 6 مساء، وذلك تحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وقيادة الفنان إيهاب فهمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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