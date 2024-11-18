أمير المصري: "كنت قاعد في جزيرة ومنعزل وبكيت لهذا السبب" (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - أكد الفنان أمير المصري أنه تغير فنيا، متابعا: “إحنا طول الوقت بنتعلم وأهم شيء الصبر والرضا، وأنا مش مستعجل على الخطوات وماشي خطوة خطوة".

وأوضح المصري أنه في فترة من الفترات كان يعيش بمفرده في جزيرة ومنعزل، مضيفا: “مرة كنت قاعد في العربية وبكيت جامد علشان كنت متأثر بسبب أني أمي وحشتني”.

واحتفل الفنان أمير المصري بالعرض الأول لفيلمه "في الكاميرا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وقال أمير المصري علي هامش المهرجان: " هذه المشاركة الثالثة لي في مهرجان القاهرة السينمائي وسأظل متمسك بعرض أفلامي في القاهرة السينمائي، لأنني أشعر بالفخر بعرض أفلامي في هذا المهرجان الذي أعتبره من أهم المهرجانات".

وأضاف "أمير ": “ وحتى لو الفيلم معجبش الجمهور، كفاية رسالته وتجربته المختلفة”.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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