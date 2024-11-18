محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - كشف محمد حمدي مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل حفل ختام المهرجان.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وقال محمد حمدي: “نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة، ولا يوجد به بهرجة. سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها. ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية (الجوائز الكبرى)".

وأكد أن الإعلامية جاسمين طه زكي ستقوم بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

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