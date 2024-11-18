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مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - تحدث محمد حمدي، مخرج حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن ترتيبات حفل الختام، قائلا: نعتمد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على البساطة ولا يوجد به "بهرجة".

وأوضح حمدي، سنبدأ الحفلة بفقرة فنية قصيرة مدتها بين 4 دقائق و5 دقائق لن تزيد عن ذلك.

واستكمل محمد حمدي حديثه: ثم يصعد الفنان حسين فهمي لإلقاء كلمته ويقوم بتوزيع الجوائز الخاصة بلجان المهرجان ورؤسائها.

محمد تمام ورحاب هاني

ثم يقوم الفنان حسين فهمي بدعوة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ليلقي كلمته ثم يبدأ الوزير مع الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الرسمية الدولية "الجوائز الكبرى".

كريم بهنسي وحسين فهمي

من ناحية أخرى ستقوم الإعلامية چاسمين طه زكي بتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقام خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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