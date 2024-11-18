مشاهير العرب - ساندرا نشأت: «كنت دائما مهمومة بتوصيل رسالة للناس من أفلامي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - تحدثت المخرجة ساندرا نشأت، عن مشروعها الجديد بعنوان المدرسة، وذلك خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 45، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وقالت ساندرا نشأت، عن مشروع في المدرسة وسبب حماسها له: «من خلال أفلامي كنت دائما مهمومة بتوصيل معنى ورسالة للناس، من كل الفئات العمرية، ولدي مخزون كبير من الأفكار التي حلمت بتقديمها في السينما بمختلف أنواعها، ولهذا السبب استغللت فترة غيابي بعض الشىء عن الأفلام الروائية الطويلة وتقديم افلام تفاعلية تعبر عني وتحقق لي التسلية في نفس الوقت».

وتابعت ساندرا نشأت: «لطالما راودتني أفكار ورغبة في التعبير عن قضايا لم أتمكن من تناولها في أعمال سابقة، لذلك قررت البدء في مشروع يعبر عني تمامًا وأستمتع بالعمل عليه».

وأوضحت: «هذا المشروع جاء متناسبًا مع حالتي النفسية والعائلية في تلك الفترة، فكل فيلم صورته ضمن في المدرسة، كان نابعًا من قلبي وبكل صدق، تناولت من خلاله موضوعات تشغلنا جميعًا، مثل اللغة العربية وتراثنا الحضاري».

مشروع في المدرسة

مشروع في المدرسة عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين، وتضم قرابة 50 فيلمًا حتى الآن، تم تصويرها في 18شهر، وتتيح للمشاهد حرية اختيار مصير الابطال بعد تعرضهم لموقف معين وبناءا على اختيارهم القرار سوف يكتشفوا نتاج هذا القرار.

واختارت ساندرا نشأت، 9 منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: «وينه ميسى»، و«أم على»، و«يوم الجمعة»، و«المتحف»، و«البرنس سليم»، و«مدام ديدى»، وغيرها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، عرض مجموعة من الأفلام المختارة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الورش والندوات الفيلمية.