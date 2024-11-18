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آل شنب يحتل المركز الثالث بإيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

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آل شنب يحتل المركز الثالث بإيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

آل شنب يحتل المركز الثالث بإيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:20 صباحاً - حقق  فيلم آل شنب الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى بإيرادات  ليلة أمس الأحد 84 ألفا و735 جنيها، ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المعروضة معه.

 

أبطال فيلم آل شنب

 فيلم "آل شنب" بطولة: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

أحداث فيلم آل شنب

 وتدور أحداث فيلم آل شنب  عن ليلى امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

 

ويضم فريق عمل فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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