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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

Netflix تكشف عن البوستر التشويقي الثاني لمسلسل Squid Game 2 - أخبار كلمتك

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Netflix تكشف عن البوستر التشويقي الثاني لمسلسل Squid Game 2 - أخبار كلمتك

Netflix تكشف عن البوستر التشويقي الثاني لمسلسل Squid Game 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - أصدرت منصة Netflix البوستر التشويقي للدراما الكورية المنتظرة Squid Game الجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه فى 26 ديسمبر المقبل.

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كما كشفت المنصة عن صور جديدة للممثلين Wi Ha Joon ,Park Gyu Young،Jo Yu Ri،Lee Jin Wook بلقطات حصريا من العمل.

مخرج Squid Game يكشف عن أحداث الموسم الثاني

تحدث المخرج Hwang Dong-hyuk والممثل Lee Jung- jae عن التطورات التي تنتظر الجمهور في المسلسل الأكثر انتظارًا لعام 2024، فأكد هونج أنه أراد التركيز على مفهوم الاختيارات وتأثيرها على حياة كلًا منا كبشر، وكشف أن اللاعبين في الموسم الثاني سيتعين عليهم ارتداء شارات X وO على بدلاتهم الرياضية للإعلان عن قراراتهم بشأن مسألة مثيرة للانقسام وغامضة للغاية.

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فقال: "يتعين علينا توخي الحذر عند اتخاذ الخيارات، وعلينا قبول عواقبها، أردت أيضًا أن أروي قصة كيف أن الخيارات المختلفة التي نتخذها تخلق صراعات وانقسامات مختلفة. أردت التحدث عن كيفية تحديد الخيارات التي نتخذها للجانب الذي ننتهي إليه."

وأضاف المخرج: "الموسم الثاني من Squid Game مجنون، العالم الحالي مجنون، وهذا الموسم أكثر جنونًا من الأول لأنه مبني على العالم كما نعيش فيه الآن".

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نتفليكس تحدد موعد طرح الموسم الثاني لمسلسل SQUID GAME

وأعلنت منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، عن طرح الموسم الثاني، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،‘SQUID GAME، بتاريخ 26 ديسمبر المقبل.

مسلسل Squid Game

ويصور مسلسل  SQUID GAME، شخصيات من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، غير أن الخاسرين في الألعاب يقتلون تدريجا مع التقدم في المراحل، في مشاهد عنيفة للغاية.

ويرتدي جميع اللاعبين ملابس رياضية خضراء أشبه بأزياء السجناء، فيما يرتدي حراسهم سترة باللون الفوشيا ويضعون ملابس سوداء تظهر عليها مثلث أو دائرة أو مربع تبعا للرتبة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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