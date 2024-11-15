مشاهير العرب - سارة سلامة في صدارة التريند بسبب مسلسل نقطة سودة.. «التفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع ظهورها الأخير في مسلسل نقطة سودة الذي علق عليه قطاع كبير من الجمهور.

ولفت الظهور الأخير لـ سارة سلامة ضمن أحداث مسلسل نقطة سودة انتباه قطاع كبير من الجمهور، خاصة بعدما ظهر تغير كبير في ملامحها نتيجة خضوعها للكثير من عمليات التجميل، الأمر الذي غير من ملامحها، وأحدث فرقا ملحوظا ما بين ظهورها على الشاشة لأول مرة، وفي مسلسل نقطة سودة الذي يعد أحدث أعمالها.

وكانت أبرز التعليقات على ظهور سارة سلامة، من قبل الفنان وائل عبد العزيز، الذي علق قائلا: «أنا شاهدت سارة سلامة اتخضيت ليه الإنسان يعمل في نفسه كدا.. هو ليه حد ممكن يعمل في نفسه كده من بعد ما كان جميل جدا»

مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

أبطال مسلسل نقطة سودة

كما يضم مسلسل«نقطة سودة» من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وفاء عامر، سوسن بدر، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.