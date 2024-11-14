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ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرجان خيري بشارة وعمر الزهيري بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرجان خيري بشارة وعمر الزهيري بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرجان خيري بشارة وعمر الزهيري بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في السادسة مساء اليوم، جلسة بعنوان "مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 45 من المهرجان.

ويتحدث خلال الندوة المخرج خيري بشارة، الفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي أفريقيا عدلي توما، ويديرها المخرج عمر الزهيري.

 الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية

وتتناول الندوة الطرق العميقة التي تستكشف بها أفلام خيري بشارة الهوية المصرية من خلال عدسة واقعية، ويعرف بشارة بتصويره الأصيل للطبقة العاملة والمجتمعات المهمشة في مصر حيث يلتقط تعقيدات مجتمع عالق بين التقاليد والحداثة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كماتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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