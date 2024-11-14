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قصور الثقافة تصدر رواية "هامش الوقت" للكاتبة دينا محسن - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تصدر رواية "هامش الوقت" للكاتبة دينا محسن - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر رواية "هامش الوقت" للكاتبة دينا محسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:12 مساءً -  صدرت مؤخرا رواية "هامش الوقت"، للكاتبة دينا محسن عن سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

 

رواية هامش الوقت 

 وجاءت الرواية في مائتي صفحة من القطع المتوسط، وتنقسم لعدة عناوين رئيسة، هي: مقدمة، نجاة، المفتون، اضطراب، الوله، آلهة الحرب، المجذوب، هوامش، سجال أخير.

ومن أجواء الرواية: "سقط الجدار على الحقيقة، عجبا له أن يختفي بشكل جلي، إلى أين تذهب يا أبي؟! امنحني يديك من فوق جدار هذا العالم، ثم هبني الحياة، هنا في اللامكان استودعت قلبي فيك ينبض إلى أن أفيق، سرت نحوك أقفو خطاك لعلي أسترشد هوية الطريق، هنا أو هناك".

ونقرأ أيضا: "استيقظت وهن في المشفى فوجدت الجميع حولها يحملق فيها، نظرة تفاؤل أم نظرة حيرة أم نظرة شفقة أم شجن! استطاعت تجاوز حادث السيارة بأعجوبة، نجت وكأنها الناجي الوحيد في المعركة وكأنها هي لا أنا، تساءلت لماذا لم يتبق من المعركة سواي؟! غادرت المشفى لكن أفكار الأمس لم تغادرها، وشعرت بأن شيئا ما توق بداخلها لا تعلمه، الله يعلمه، لكننا مجبرون في النهاية على المرور، على الصمود، وعلى التكيف مع الحياة واعتناق الأمل".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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