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أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

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أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 02:01 صباحاً - قال أحمد السبكي منتج فيلم الملحد، إن لجنة المفوضين لم تشاهد فيلم الملحد فعلى أي أساس يصدر هذا القرار.

وأضاف في تصريحات لكلمتك، أن الدعوى التي رفعها مرتضى منصور لا يقصد منها إلا الشوشرة والشو الإعلامي على حساب العمل.

وأكد أنه تواصل مع خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية وأكد له أنه لم يصدر ضد العمل أي شيء حتى الآن، وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وشدد أن صناع العمل ينتظرون جلسة المحكمة يوم 24 نوفمبر الجاري بشأن هذا القرار.

وكشف تقرير المفوضين  في الدعوى 85645 المقامة من المستشار مرتضى منصور التي يطالب فيه بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات،  بالتوصية بإلغاء ترخيص عرض فيلم "الملحد" بشكل كامل. 

ويأتي هذا القرار ليمنع عرض الفيلم في مختلف دور السينما داخل مصر وخارجها، بما في ذلك جميع المنصات الرقمية وشبكات البث.

 

أحداث فيلم الملحد 

وتدور أحداث الفيلم حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

 

جلسة لحصول العمل على تصريح العرض نهاية الشهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بعرض فيلم الملحد بالسينمات لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.


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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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