شركة HYPE تتهم أحد موظفيها بالتورط في فضيحة تقرير صناعة الموسيقى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - أصدرت مجلة “ويفيرس” الكورية والتابعة لشركة HYPE للترفيه بيانًا تتهم من خلاله رئيس التحرير السابق لها في فضيحة المؤسسة التي عرفت إعلاميًا بـ "تقرير صناعة الموسيقى" الذي تم تسريبه مؤخرًا.

في الشهر الماضي، تم الكشف خلال تدقيق الجمعية الوطنية عن أن شركة HYBE لديها "تقرير صناعة الموسيقى" الأسبوعي الذي تم تداوله بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

وتضمنت الوثيقة التي تبلغ عدد صفحاتها حوالي 18000 صفحة بها تعليقات مسيئة حول فناني البوب الكوري من وكالات الترفيه المنافسة لهم، وتم تسريب حوالي 20 صفحة من التقرير بالكامل عبر الإنترنت، مما أدى إلى رد فعل عنيف من الجمهور.

بعد التسريب، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة HYBE لي جاي سانغ اعتذارًا مطولًا ذكر فيه أن الوثيقة تم إنشاؤها "كجزء من عملية لجمع ردود الفعل المختلفة وآراء الجمهور بأثر رجعي حول اتجاهات الصناعة والقضايا"، ومع ذلك فقد أقر بأن "المحتوى غير مناسب للغاية" وذكر أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة.

في مساء أمس الأحد الموافق 10 نوفمبر، أصدرت مجلة الويفيرس التابعة للشركة بيانًا تؤكد من خلاله أن رئيس التحرير السابق بها كان مسؤولًا عن الوثيقة المثيرة للجدل، وأضافت الشركة أنه موظفيها الآخرين لم يشاركوا في إنتاج الوثيقة أو حتى كانوا على علم بها.

وأوضح البيان أن رئيس التحرير السابق الذي تمت إقالته منذ ذلك الحين من منصبه عمل على الوثيقة بشكل منفصل، خارج عمله في المجلة.

بيان مجلة الويفيرس

وجاء البيان الكامل لمجلة الويفيرس، كما يلي:

"هذا هو فريق مجلة ويفيرس.

نعتذر بصدق عن التسبب في إزعاج وقلق المستخدمين الذين يهتمون بمجلة الويفيرس بسبب الموقف الذي نشأ بسبب وثيقة المراقبة.

نود توضيح العديد من الحقائق المتعلقة بهذا الأمر:

• الوثيقة المعنية كانت شيئًا عمل عليه رئيس التحرير السابق بشكل منفصل، لذلك لم يكن موظفو مجلة الويفيرس على علم بوجود الوثيقة.

• باستثناء رئيس التحرير السابق، لم يشارك أي من الموظفين المشاركين في إنتاج مجلة ويفيرس أو الكتاب الخارجيين في كتابة وثيقة المراقبة.

• تمت إزالة رئيس التحرير السابق من منصبه وتم منعه من أي مشاركة أخرى في مجلة ويفيرس. أما بالنسبة للعاملين الذين تم تكليفهم بشكل منفصل بالمراقبة من قبل رئيس التحرير السابق، فقد تم تعليق عملهم أيضًا.

نصرح بوضوح أن مجلة ويفيرس ليس لها علاقة بوثيقة المراقبة المثيرة للجدل، وأن أعضاء فريق مجلة ويفيرس يعارضون الوثيقة المعنية.

على الرغم من ذلك، نعتذر مرة أخرى عن ذكرنا فيما يتعلق بهذه المسألة غير المستساغة والتسبب في إزعاج المستخدمين.

تعد مجلة ويفيرس بمكافأة قُرّائنا بمحتوى أعمق وأكثر وفرة في المستقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.