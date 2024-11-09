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مشاهير العرب - قبل عرضه.. watch it تواصل الترويج لـ «رقم سري»| صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. watch it تواصل الترويج لـ «رقم سري»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. watch it تواصل الترويج لـ «رقم سري»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - مسلسل رقم سري.. تواصل منصة watch it الرقمية الترويج لمسلسل رقم سري بطولة الفنانة ياسمين، رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ «watch it» الترويج لمسلسل رقم سري عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «رقم سري قضية جديدة من عالم صوت وصورة الليلة على WATCHIT».

موعد عرض مسلسل رقم سري

ومن المقرر، أن ينطلق عرض مسلسل رقم سري، اليوم السبت الموافق لـ 9 نوفمبر، في تمام الساعة 8.5، عبر شاشة dmc بالإضافة إلى عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل «رقم سري»

وتدور أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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