مشاهير العرب - بعد وفاته.. من هو الممثل الأمريكي توني تود tony todd؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - توني تود.. توفي الممثل توني تود، الذي لعب دور القاتل في فيلم الرعب الكلاسيكي «Candyman» عن عمر يناهز الـ69 عامًا، ارتفعت محركات البحث من قبل المواطنين عن من هو الممثل الأمريكي توني تود tony todd؟

وفاة الفنان توني تود

ورحل توني تود يوم الأربعاء الماضي في منزله بلوس أنجلوس بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت زوجته نبأ وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

من هو الممثل الأمريكي توني تود tony todd؟

-هو ممثل أمريكي، ولد في 4 ديسمبر 1954 بواشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.

- شارك في مئات الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار 40 عامًا.

- كان أحد أدواره الأولى هو دور الرقيب المدمن على الهيروين وارين في الدراما الحربية الحائزة على جائزة الأوسكار للمخرج أوليفر ستون Platoon.

- لعب دور مالك دار الجنازات ويليام بلودورث في سلسلة أفلام “Final Destination”، ولعب دور جرانج في فيلم «The Crow» عام 1994 مع براندون لي.

- لعب دور القاتل في فيلم الرعب الكلاسيكي «Candyman»، بالإضافة إلى ظهوره في أفلام «Final Destination» «The Rock».

- ظهر تود في العديد من الأدوار عبر مسيرته المهنية الطويلة التي تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، بما في ذلك «Platoon، Final Destination، وStar Trek: The Next Generation».

-اشتهر توني تود بأدوار متنوعة في السينما والتلفزيون، وسجل العديد من المشاركات البارزة في أفلام مثل«"Night of the Living Dead، Lean on Me، وThe Crow»، فضلًا عن فيلم «Platoon» الذي حاز عدة جوائز أوسكار.

- شارك في فيلم The Secret، وكان من بين أعماله الأخيرة فيلم Silence (2002) وفيلم Final Destination.

-ظهر تود، على شاشة التلفزيون في العديد من المسلسلات الشهيرة، بما في ذلك Homicide: Life on the Street، وThe X-Files، و21 Jump Street، وNight Court، وMacGyver، وMatlock.

-كان أيضًا ممثلًا صوتيًا غزير الإنتاج، فقد أدى شخصيات في ألعاب Call of Duty و Half Life، بالإضافة إلى دور Venom في فيلم -Spider-Man 2- والشرير في -Transformers: Rise of the Fallen-.

-كان آخر أعمال توني تود فيلم الرعب «Stream»، كما قام بتصوير فيلم «Final Destination: Bloodlines»، الذي من المقرر عرضه في وقت ما من العام المقبل.