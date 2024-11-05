مشاهير العرب - نور النبوي يوجه رسالة لعلاء مرسي بعد ظهوره في مسلسل 6 شهور»| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:27 مساءً - أعرب الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بظهور الفنان علاء مرسي ضمن حلقات مسلسل 6 شهور كضيف شرف خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تصدر من خلالها المشهد في الحلقة السابقة.

وشارك نور النبوي، عبر حسابه على «إنستجرام» صورة من كواليس مسلسل 6 شهور، وعلق عليها قائلا: «شرفتنا و نورتنا، متشكر انك جيت على طول و متشكر على حبك و طيبتك يا استاذ.. اتشرفت اني اشتغلت مع نجم كبير زيك، النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل 6 شهور و مبسوط قوي ان المسلسل عجبكوا».

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل 6 شهور

يساعد حسام - لطيفة في الحصول على أول عميل بالشركة، ويضطر مراد البحث عن شقة أخرى حتى ينتقل فيها مع والدته بعد رفع صاحبة العقار لقيمة الإيجار.

أبطال مسلسل 6 شهور

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان «إمبراطورية ميم» مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.