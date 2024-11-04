هل يغادر عمرو سعد السباق الرمضاني 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - تقرر تأجيل تصوير مسلسل "سيد الناس" الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد لبداية ديسمبر المقبل، بعدما كان من المفترض بدء تصوير المشاهد الأولى من العمل بداية نوفمبر الجاري، وذلك بسبب انشغال مخرج العمل محمد سامي بتصوير المشاهد النهائية لمسلسل "إش إش" .

وكشف أحد العاملين في العمل في تصريحات لـ كلمتك، أنه من المحتمل أن يتم تأجيل العمل، وعدم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، نظرًا لعدم الانتهاء من السيناريو حتى الآن، وبناء الديكورات المقرر أن يتم التصوير بها في القاهرة، بعد إعلان القائمين على العمل أنه لن يتم تصويره في بيروت.

اعتذار خالد صلاح عن سيناريو سيد الناس

وكان قد أسند محمد سامى مهمة كتابة السيناريو للكاتب خالد صلاح، والذى شرع بالفعل فى كتابة عدد من الحلقات، لكن وقع خلاف بينهما بسبب طلب المخرج المستمر تعديلات على المشاهد، وتكرر الأمر مرات كثيرة، حتى اعتذر “صلاح” عن عدم استكمال الكتابة، وأسند المهمة للسيناريست الشاب مهاب طارق.

وكان هناك مشكلة أخرى هو أن العمل كان سيتم تصويره بالكامل في الاستديوهات الخاصة بشركة الصباح فى بيروت، وبعض المدن الأخرى، لكن بعد اندلاع الحرب الأخيرة واجه المخرج محمد سامى تلك الأزمة، ليقرر بناء ديكورات المسلسل بشكل كامل فى القاهرة.

أما المشكلة الأخيرة وهى عدم وجود بطلة للعمل فقد تم حلها، وتم التعاقد مع الفنانة أروى جودة لتلعب دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد بعد اعتذار كل من غادة عادل، إيمان العاصي.

جدير بالذكر أن مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين وعماد زيادة ووفاء عامر ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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