تفاصيل الفيلم الأمريكي “the place in between” لسيد بدرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - يؤدي الفنان المصري سيد بدرية بطولة الفيلم الأمريكي “the place in between”، والذى من المفترض أن يبدأ تصوير أحداثه قريبًا وتعاقد عليه بعدما حصد جائزة البافتا الشهيرة عن فيلمه “Jellyfish And Lobster".



تفاصيل the place in between

وأعرب سيد بدرية عن سعادته بردود الأفعال حول فوزه بجائزة البافتا مؤكدًا انه يشعر بالفخر كونه مصري وعربي ويحقق إنجازات كبيرة على المستوى العالمي، لافتًا الى أن الجائزة حافز كبير لتقديم أعمال أكثر نضجًا تعبر عن إمكانياتنا التمثيلية كعرب أمام العالم.

وعن تجربة فيلمه الجديد the place in between قال:"أقدم شخصية تدعى يوسف وهو ثري مصري من أصل قبرصي عاشت أسرته في مدينة بورسعيد ويسافر الى أمريكا بعد مكالمة من أقاربه هناك بسبب مشاكل في الميراث الإ أنه يفاجأ بأن نجل عمه الذي يشاركه الميراث يعاني من مرض الزهايمر، ليدخل في العديد من الصراعات بسبب القوانين الأمريكية.

وتابع:" أن العمل يضم عدد كبير من النجوم الكبار على مستوى المسرح في مدينة شيكاغو ومنهم الممثلة اوبل والعمل من إخراج مارك راسكو وهو مصمم أزياء إيطالي شهير".

من جانب آخر قدم بدرية مؤخرًا حلقتين بصوته في المسلسل الانيميشن الشهير WondLa والذي يعرض على منصة أبل الأمريكية الشهيرة، ولاقى مردودا مميزًا للغاية، حتى أن البرومو الخاص بالعمل حمل صوته.

الجدير ذكره أنه قد فاز الممثل العالمى من أصل مصري سيد بدرية بجائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمه " Jellyfish And Lobster"، خلال حفل توزيع جوائز "البافتا" السينمائية 2024.

والفيلم من بطولة النجمة فلو ويلسون التي تقدم شخصية "جريس" وسيد بدرية الذي يقدم شخصية "ميدو" وسيرجويت مريم بشخصية "مي" وشاني افولابي بشخصية "مايكل" وهو من إخراج ياسمين عفيفي.

