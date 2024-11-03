بـ"ميراج " مكتبة مصر الجديدة تطلق برامجها الثقافية لشهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:35 مساءً - أطلقت جمعية مصر الجديدة بداية من أمس برامجها الثقافية والابداعية عن شهر نوفمبر والتي تنظمها بصفة دورية فى كافة منصاتها الثقافية والإبداعية حرصًا منها على إثراء الساحة الثقافية والادبية ووفقًا لاستراتيجيتها الرامية الى نشر الوعى بين جموع أفراد المجتمع.

استهلت الأنشطة من مكتبة مصر الجديدة العامة أمس بعرض ومناقشة الفيلم الاسبانى "ميراج" الذي تدور أحداثه حول فتى في مقتبل العمر يحاول الهروب إلى عالم من صنع خياله، وذلك في نفس الوقت الذي تمر به بلاده مقدونيا بتحول مصيري وخطير في مسيرتها.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة عدد من الأنشطة فى مقدمتها حفل توقيع ومناقشة كتاب "مازلت انا " للكاتبة أمل حجازي ، ندوات فلكية، عروض مسرحية، معارض فنون تشكيلية، واليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنتدى المصري للإعلام وعدد من الندوات فى مقدمتها ندوة العلاقات السامة ؛ بالإضافة إلى مجموعة من الدورات الفنية والرياضية.

مكتبة المستقبل

وتنظم مكتبة المستقبل عددًا من الندوات تتناول اضطرابات النوم، الدراما السحرية، وعرض ومناقشة عدد من الأفلام العالمية مثل فيلم الفتاة المجهولة وفيلم ارميجادون وحزمة من معارض تشكيلية، ودورات موسيقية ورياضية متنوعة

ويواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، برامجه من الفعاليات التى تنظم خصيصا للطفل وتطلقها خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تتميز بكم كبير من عناصر المرح والتشويق والإمتاع، لتستخدم من خلالها أحدث الوسائل التربوية والتعليمية، وتتبع في تنفيذها مختلف التقنيات المعاصرة وأساليب علمية جديدة للابتكار والإبداع

بينما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل حزمة من الفعاليات من بينها ندوة الأمراض المعدية، اليوم الدولي للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويوم اليتيم، وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاضرات عن مرحلة المراهقة المبكرة، بالإضافة إلى الرحلات التعليمية.

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