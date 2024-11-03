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جورى بكر "شيطانة" تظهر لحمادة هلال في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

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جورى بكر "شيطانة" تظهر لحمادة هلال في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

جورى بكر "شيطانة" تظهر لحمادة هلال في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - تعاقدت الفنانة جورى بكر منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل المداح الجزء الخامس، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وتلعب جورى بكر شخصية "شيطانة" تظهر لـحمادة هلال في أولى حلقات العمل، والتى تجعله يبحث عن الشخصية التي تقارنها طوال أحداث العمل، وخلال الأحداث يقابل "صابر" حمادة هلال العديد من الشخصيات من عالم الجان خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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