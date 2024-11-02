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مشاهير العرب - أسباب نجاح مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسباب نجاح مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسباب نجاح مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - حقق مسلسل 6 شهور لـ الفنان نور النبوي، شعبية كبيرة على مدار الحلقات الأربع الماضية، ويعود هذا إلى عدة أسباب أبرزها خفة الدم التي تسيطر على أحداث المسلسل، إذ تشهد كل حلقة موقفا طريفا لـ النبوي مع العملاء من خلال عمله في شركة خاصة ببيع وتأجير العقارات.

وكان من أبرز هذه المواقف اتفاق نور النبوي مع الفنان علاء مرسي، على إمضاء العقد إذا فريقه فاز بالمباراة، ولكن في النهاية غلب الفريق، وتم نقل علاء مرسي إلى المستشفى.

وأيضا من أسباب نجاح مسلسل 6 شهور تمتع نور النبوي بشعبية كبيرة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال فيلم «الحريفة»، بالإضافة إلى الموضوع المختلف الذي يناقشة المسلسل حيث يتناول قضية «العقارات» وشركات التسويق العقاري، التي تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وتعد من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، كما يتناول معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة «التارجت»، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت.

ويسجل مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة للفنان نور النبوي، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الدرامية الناجحة أبرزها مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عرض في رمضان الماضي، ومن الأعمال الفنية فيلم الحريفة الذي حقق نجاحا بدور العرض السينمائية.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور، بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور

تذاع حلقات مسلسل 6 شهور عبر منصة watch it كل يوم أربعاء بواقع حلقتين وذلك في تمام الساعة 11 مساء.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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