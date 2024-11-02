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مشاهير العرب - لطيفة ومحمد فؤاد أبرز الحضور في عزاء حسن يوسف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لطيفة ومحمد فؤاد أبرز الحضور في عزاء حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطيفة ومحمد فؤاد أبرز الحضور في عزاء حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - حسن يوسف.. شهد عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، المقام الآن في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور من الوسط الفني والإعلامي، الإعلامية هالة سرحان، والإعلامي رامي رضوان، وعفاف شعيب، محمد فؤاد، لطيفة، رانيا فريد شوقي، دنيا سمير غانم، وأشرف زكي، وشقيقه، والفنانة يسرا، والفنان حسين فهمي.

عزاء حسن يوسف

وفاة حسن يوسف

رحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ90 عاماً بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عزاء حسن يوسف
عزاء حسن يوسف

آخر أعمال حسن يوسف

وكان مسلسل «الضاهر»آخر أعمال الفنان حسن يوسف، حيث أعلن الفنان عن اعتزاله الفن عقب وفاة ابنه الأصغر، وتم عرض المسلسل عام 2019 وهو من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم.

عزاء حسن يوسف

زيجات حسن يوسف

تزوج الفنان حسن يوسف، في البداية من الفنانة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، ثم في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي، ويستمر زواجهما حتي وفاته.

وخلال لقاءات تليفزيونية، سابقة تحدث الراحل حسن يوسف، عن علاقته بزوجته شمس البارودي والتي بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها عن سبب التأخير.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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