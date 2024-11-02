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مشاهير العرب - مسلسل المؤسس عثمان.. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 169 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل المؤسس عثمان.. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 169 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل المؤسس عثمان.. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الـ 169 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - مسلسل المؤسس عثمان.. تساءل الكثير من عشاق الدراما التركية، عن موعد عرض الحلقة الـ 169من مسلسل المؤسس عثمان، الجزء السادس، خاصة أنه من أشهر المسلسلات التركية التاريخية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الـ169

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة الـ169 يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة ATV التركية، ويتم إعادة الحلقة 168 على قناة الفجر الجزائرية الخميس في تمام الساعة 9 مساء، بتوقيت مصر والسعودية.

مسلسل المؤسس عثمان

أحداث الجزء السادس من مسلسل المؤسس العثمان

ويتناول الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان، حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي واجهها في سعيه لبناء دولة قوية، ويستعرض المسلسل الصراعات التي خاضها عثمان مع أعدائه، سواء كانوا من المغول أو البيزنطيين، وكيف تمكن من التغلب على العقبات والصعوبات لتحقيق حلمه في تأسيس إمبراطورية مزدهرة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

ويجمع مسلسل التركي «المؤسس عثمان» عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم الفنان بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال أل، وعدد آخر من النجوم.

مسلسل المؤسس عثمان

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات

- تردد القناة: 12645.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على العرب سات

- تردد القناة: 11034.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل المؤسس عثمان

- قناة ATV التركية على نايل سات

- وتردد القناة: 10796.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة TRT التركية على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- تردد القناة: 12692.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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