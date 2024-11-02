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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل وتر حساس والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - مسلسل وتر حساس.. تصدر مسلسل وتر حساس محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته، وذلك بسبب بداية المسلسل بأحداث ساخنة من بينها خيانة الفنانة صبا مبارك لابنة خالتها الفنانة انجي المقدم مع زوجها والذي يجسد دوره الفنان محمد علاء.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل «وتر حساس» على ON

يذاع مسلسل «وتر حساس» من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة ON، كما يعاد مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

ويذاع عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، كما يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

تدور قصة «وتر حساس»، حول 3 صديقات، ولكن تبدأ علاقتهم في الانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى (صبا مبارك)، وأيضا تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

شارك في بطولة مسلسل «وتر حساس» بجانب صبا مبارك، كل من «محمد علاء، انجى المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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