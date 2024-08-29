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دينا فؤاد تحاول الوصول لمصطفى شعبان في حكيم باشا بدراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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دينا فؤاد تحاول الوصول لمصطفى شعبان في حكيم باشا بدراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

دينا فؤاد تحاول الوصول لمصطفى شعبان في حكيم باشا بدراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 29 أغسطس 2024 06:25 صباحاً - يبدأ النجمان مصطفى شعبان ودينا فؤاد تصوير مسلسل “حكيم باشا” خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد استقرار المخرج أحمد خالد موسى على أماكن التصوير.

وخلال أحداث العمل يتعرض مصطفى شعبان ودينا فؤاد للعديد من المواقف التي تفرقهم، ويظل كل واحد منهم لا يعلم شيء عن الأخر، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف، ويشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، سوسن بدر والفنان رياض الخولي.
 

ويخضع مصطفى شعبان حاليًا للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد "حكيم باشا"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

 

مسلسل "المعلم" دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي

يذكر أن مصطفى شعبان خاض منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "المعلم"، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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