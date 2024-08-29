دينا فؤاد تحاول الوصول لمصطفى شعبان في حكيم باشا بدراما رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 29 أغسطس 2024 06:25 صباحاً - يبدأ النجمان مصطفى شعبان ودينا فؤاد تصوير مسلسل “حكيم باشا” خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد استقرار المخرج أحمد خالد موسى على أماكن التصوير.

وخلال أحداث العمل يتعرض مصطفى شعبان ودينا فؤاد للعديد من المواقف التي تفرقهم، ويظل كل واحد منهم لا يعلم شيء عن الأخر، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف، ويشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، سوسن بدر والفنان رياض الخولي.



ويخضع مصطفى شعبان حاليًا للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد "حكيم باشا"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

مسلسل "المعلم" دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي

يذكر أن مصطفى شعبان خاض منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "المعلم"، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

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