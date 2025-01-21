الكشف عن تزايد حالات الإصابة بهذا المرض بين سكان تعز - أخبار كلمتك

افاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان في تعز عبد الرحمن أحمد صالح الصبري إن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سواء في تعز أو غيرها يؤثر سلبًا على الوضع الصحي للسكان.

وأضاف الصبري تُسهم الأجواء الباردة بتعز في زيادة حالات الإصابة بالأمراض التنفسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.

وأوضح بناء على البلاغات التي تلقتها السلطات الصحية في المحافظة هناك تزايد في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، والجهاز التنفسي السفلي، مشيرا إلى أن الحالات ليست بالشديده وتتحسن بالعلاجات كما لاتوجد حالات وفيات .

وتابع إضافة لذلك، تؤدي الظروف المعيشية الصعبة، خاصة في مخيمات النازحين إلى تفاقم الوضع الصحي في حين يعاني النازحون من نقص في وسائل التدفئة والمأوى المناسب، ما يزيد من تعرضهم للأمراض المرتبطة بالبرد، كالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

وشدد على أن الأجواء الباردة قد تؤثر أيضًا على انتشار بعض الأمراض المنقولة بواسطة البعوض، كالملاريا وحمى الضنك، كما لفت إلى أن برك المياه الراكدة الناتجة عن الأمطار تتسبب في توفير بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل لهذه الأمراض.

وحث مدير مكتب الصحة عبد الرحمن أحمد صالح الصبري في حديثه لتعز تايم السكان باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتي من أبرزها ارتداء الملابس المناسبة واستخدام وسائل التدفئة الآمنة و الحرص على النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة وكذلك تجنب التعرض المباشر للتيارات الهوائية الباردة.

كما شدد الصبري شدد أهمية تقديم الدعم والمساعدة للنازحين والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالبرد، لضمان سلامتهم وصحتهم خلال فصل الشتاء.