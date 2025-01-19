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بريطانيا تكشف ماسيحدث في أمريكا بشان اليمن - أخبار كلمتك

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بريطانيا تكشف ماسيحدث في أمريكا بشان اليمن - أخبار كلمتك

بريطانيا تكشف ماسيحدث في أمريكا بشان اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 09:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

في خطوة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات البريطانية اليمنية، وصلت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى حشد الدعم الدولي لرؤية الحكومة اليمنية الطموحة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وسلاماً للشعب اليمني.

وصرحت السفيرة شريف بأن زيارتها لنيويورك تأتي في إطار سعي المملكة المتحدة الدؤوب لدعم جهود الحكومة اليمنية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأضافت أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لمناقشة الكيفية التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم أفضل دعم لليمن، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

وأكدت شريف على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لليمن، مشيرة إلى أن الاستقرار في اليمن يمثل مصلحة مشتركة للمنطقة والعالم أجمع.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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