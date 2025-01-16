تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

دشن مدير عام مديرية الحوطة بمحافظة لحج، سامي الجبلي، بمعية الأمين العام لجمعية الوصول الإنساني، نجيب السقاف، اليوم الخميس، صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، في إطار الدورة الخامسة لعام 2025.

وجرى التدشين في نقاط الصرف الثلاث في حارات الدبا والقصر والتجم، حيث تستمر عمليات الصرف لمدة أسبوعين.

وخلال فعالية التدشين، أكد الأستاذ سامي الجبلي على أهمية البرنامج في تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً في المديرية،

مشيراً إلى أن هذه الحوالات تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المستفيدين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السكان.

من جانبه، أوضح الأستاذ نجيب السقاف أن جمعية الوصول الإنساني، بصفتها الشريك المحلي لبرنامج الغذاء العالمي، تبذل جهوداً مكثفة لضمان نجاح عملية الصرف. وأضاف أن الجمعية تعمل على تقديم الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة جميع الأسر المستهدفة من التحويلات النقدية بطريقة سلسة ومنظمة.

وأشار منسق مديرية الحوطة، رأفت كرد، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الفقيرة من خلال تقديم المساعدات النقدية التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد كرد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان سير العملية بشكل ناجح وتحقيق الأهداف المرجوة.

عزت الحاوي

