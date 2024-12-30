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عاجل:مدير امن عدن يقيل قيادي امني كبير واحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

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عاجل:مدير امن عدن يقيل قيادي امني كبير واحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

عاجل:مدير امن عدن يقيل قيادي امني كبير واحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، قرارًا بإقالة غسان عوض علي عبدالحبيب قائد الطوارئ بالمنطقة الخامسة " المنصورة " ووجه شرطة الدرين بالتحقيق معه وإحالة الملف للنيابة.
جاء قرار الاقالة بسبب تكرار المخالفات، وكذلك القضايا السابقة والأخيرة المرتكبة من قبل غسان عبدالحبيب. 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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