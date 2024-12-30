عاجل:مدير امن عدن يقيل قيادي امني كبير واحالته للتحقيق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - كلمتك/خاص:
أصدر مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، قرارًا بإقالة غسان عوض علي عبدالحبيب قائد الطوارئ بالمنطقة الخامسة " المنصورة " ووجه شرطة الدرين بالتحقيق معه وإحالة الملف للنيابة.
أصدر مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، قرارًا بإقالة غسان عوض علي عبدالحبيب قائد الطوارئ بالمنطقة الخامسة " المنصورة " ووجه شرطة الدرين بالتحقيق معه وإحالة الملف للنيابة.
جاء قرار الاقالة بسبب تكرار المخالفات، وكذلك القضايا السابقة والأخيرة المرتكبة من قبل غسان عبدالحبيب.
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