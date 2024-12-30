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تدشين عمل المستشفى الميداني المتنقل في مديرية حبان - أخبار كلمتك

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تدشين عمل المستشفى الميداني المتنقل في مديرية حبان - أخبار كلمتك

تدشين عمل المستشفى الميداني المتنقل في مديرية حبان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - كلمتك/خاص:

دشنا رئيس لجنة التخطيط القائم بااعمال المدير العام للمجلس المحلي حبان الاستاذ/علي سعيد لدهم ومدير مكتب الصحه والسكان م/حبان صقرسعيد احمد  ، عمل المستشفى الميداني المتنقل في مديرية حبان_الخبر ، والذي يتولى فرع الهلال الاحمر اليمني بالمحافظة ، عملية تشغيله والاشراف عليه بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ، و بتمويل الحكومة اليابانية ، ودعم بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر ، ورعاية وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ، ومحافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير .
حيث قدما شكرهم وتقديرهم للاخ مدير مكتب الصحه بالمحافظه والاخوه في الهلال الاحمر على جهودهم المبذوله ومايقومون به من عمل انساني في خدمة المواطنين
وتخفيف معاناتهم وتسهيل وصول الخدمات الى المناطق النائيه
كماقدمو شكرهم لكافة طاقم المستشفى الميداني المتنقل

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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